Україна візьме участь у цьогорічному дитячому пісенному конкурсі Євробачення, яке проходитиме 11 грудня в Єревані (Вірменія).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

Незабаром Суспільне оголосить національний відбір та розпочне приймання заявок на участь у пісенному конкурсі із власною оригінальною піснею.

Торік у Парижі 14-річна Малена здобула перемогу серед 19 країн-учасниць дитячого конкурсу. Для Вірменії це друга перемога на Дитячому Євробаченні. Суспільний мовник AMPTV провів перше Дитяче Євробачення в Єревані у 2011 році.

Україну в Парижі представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею «Важіль» і посіла шосте місце.

Фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбувся у Парижі у концерт-холі La Seine Musicale.

Дитяче Євробачення вперше провели 2003 року. Відтоді у ньому взяли участь загалом 40 країн. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року. Україна перемагала один раз (Анастасія Петрик з піснею «Небо» у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

Як повідомляв Укрінформ, Євробачення-2023 проведе Велика Британіявід імені української телекомпанії «UA:Суспільне мовлення».

У травні український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 з піснею «Стефанія».