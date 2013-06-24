Вперше, під час 72 сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації здоров’я, Україна була включена до складу Виконавчої ради ВООЗ та Європейського комітету ВООЗ.Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Міністра охорони здоров’я України та першого заступника міністра під час таємного голосування на 72-й сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ обрано на посади до керівних органів ВООЗ. Це безпрецедентна ситуація в історії співпраці України та ВООЗ.

Зокрема, Віктора Ляшка обрано до складу Виконавчого комітету ВООЗ від субрегіональної групи «С» ЄРК ВООЗ на трирічний термін (з травня 2023 року до травня 2026 року) для подальшого обрання на 76-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (травень 2023 року). Олександр Комаріда увійшов до складу Постійного комітету ЄРК ВООЗ від субрегіональної групи «С» ЄРК ВООЗ на трирічний термін (з вересня 2022 до вересня 2025 року).

«Це велика честь для України – бути представленою у двох керівних органах ВООЗ, і ми дякуємо за високий рівень довіри, особливо у цей складний час. Звісно, попереду багато відповідальної та наполегливої праці. Сьогодні Україна повноправний кандидат на членство у Європейському Союзі і ми повністю поділяємо цінності та прагнення міжнародних гуманітарних організацій до сталого розвитку людства. Цинічні та загарбницькі дії країни-терориста рф ще раз довели, що лише об'єднавшись можна зупинити світову гуманітарну кризу та смерті людей», – прокоментував обрання очільник Міністерства охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Зазначимо, що на нових посадах у ВООЗ керівництво МОЗ України братиме участь у рішеннях, пов’язаних із забезпеченням соціального благополуччя, сталого розвитку та гідного рівня надання медичних послуг у європейському регіоні.

Нагадаємо, що на 75-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я 88 країн підтримали резолюціюУкраїни та засудили агресію рф, що призвела до гуманітарної кризи.