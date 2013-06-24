Троє учнів-сантехніків – Андрій Пікловський, Андрій Ярошевський та Юрій Рибак – візьмуть участь у міжнародному етапі конкурсу професійної майстерності «WorldSkills International». Україна долучилася до руху «WorldSkills» ще 2016 року, однак уперше відправляє учасників на міжнародний етап змагань. Конкурс за компетенцією «Сантехніка та опалення» відбудеться 2-5 листопада у місті Лар (Німеччина). Про це повідомляє Урядовий портал.

Учні навчаються в Львівському міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту і будівництва. Вони опановують професію «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування». Оскільки усі троє хлопців є неповнолітніми, їх супроводжуватиме методист училища Ольга Мацейко.

На учасників української делегації чекає непроста дорога. Спочатку вони кількома потягами дістануться Варшави, а звідти літаком – до Франкфурта (Німеччина). Уже на місці, в Ларі, українські учні зможуть оглянути конкурсний майданчик та пройти кількаденну підготовку.

«Львів'яни в певному сенсі стають першопрохідцями, і ми впевнені, що вони гідно представлять нашу країну. Водночас розуміємо, що підготовка учасників до міжнародного етапу в середньому триває близько пів року, тож тверезо оцінюємо шанси здобути призове місце. WorldSkills – потужний рух, до якого долучені понад 80 країн світу. Зараз ми маємо унікальну можливість наживо порівняти та продемонструвати навички і вміння наших учнів на світовому рівні, проаналізувати результати і визначити дії, які поліпшать якість підготовки робітників у закладах професійної освіти», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Участь української команди стала можливою завдяки запрошенню і спонсорській підтримці сантехнічної компанії «GROHE». Крім того, компанія є глобальним галузевим партнером WorldSkills International.

Довідково

WorldSkills International – це своєрідні олімпійські ігри для учнів (студентів) закладів освіти та молодих кваліфікованих робітників. Їх проводять що два роки у міжнародному форматі в різних куточках світу.

Змагання, як правило, мають на три етапи: регіональний рівень, далі національний і міжнародний.

2022 року 46-й WorldSkills International мав відбутися в місті Шанхай (Китайська Народна Республіка). У зв’язку із пандемією Covid-19, попередні змагання WorldSkills, які мали відбутися в Китаї, були скасовані.

Улітку організатори вирішили провести WorldSkills Competition 2022 Special Edition, розподіливши проведення конкурсу між іншими країнами-учасницями WorldSkills. Уперше конкурс проходить не централізовано на одній локації! 26 міст різних країн світу організовують проведення певної компетенції.

WS Special Edition розпочався 7 вересня і триватиме до 26 листопада 2022 року.