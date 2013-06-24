Через війну посівний клин в країні цього року зменшився на 25%, але це у жодному разі не загрожує продовольчій безпеці України.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на брифінгу на тему: «Результати завершення посівної кампанії в Україні в умовах війни» в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Наявна нині структура посівних площ, яка склалася через тимчасову втрату територій, продовольчій безпеці України не загрожує. Незважаючи на втрату 25% посівних площ, структура посівів сільськогосподарських культур цього року в цілому більш ніж достатня для забезпечення споживання, яке своєю чергою теж скоротилося через масові переміщення та зовнішню міграцію», - заявив Висоцький.

За його словами, головна відмінність цьогорічної посівної, за винятком екстремального характеру її проведення в умовах бойових дій - це зміна аграрних пріоритетів у сільгоспвиробників та часткове зменшення виробництва експортно-орієнтованих культур. І відповідно, можливі втрати експортного потенціалу.

«Ще до початку війни українські аграрії встигли відносно непогано підготуватися до проведення посівної - в Україну в лютому вже було завезено близько 70% необхідних міндобрив, 60% засобів захисту рослин та близько третини необхідних обсягів пального», - зазначив Висоцький.

Але дії агресора порушили стабільну роботу аграрного сектору, українські аграрії були змушені внести корективи у свої рішення про те, чим та як засівати поля, констатував він.

«І хоча в цілому посівні площі скоротилися майже на чверть, але разом з тим відбулася певна зміна в структурі посівного клину з точки зору пріоритетності культур. На це вплинуло декілька факторів, а саме: блокування чорноморських портів та неможливість вирощування у воєнний час більш ресурсоємних вибагливих культур», - вказав заступник міністра.

Наприклад, за його словами, якщо торік в Україні було засіяно 42 тис. га ярої пшениці, то цього року майже 200 тис. га.

Аналогічна ситуація з ячменем, вівсом, якого посіяно більше 160 тис. га, гороху - 130-150 тис. га. Посівні площі дефіцитної та дорогої нині гречки становлять близько 80 тис. га.

Цукрових буряків також посіяно немало - понад 180 тис. га, що, за словами заступника міністра, цілком достатньо для забезпечення внутрішнього споживання і навіть експорту.

За даними Висоцького, найбільші зміни в структурі посівів відбулися у таких класичних експортно-орієнтованих категорій культур, як кукурудза, соняшник та соя.

«Посіви сої, цієї найбільш невибагливої до міндобрив культури, склали трохи менше попереднього року - близько 1,25 млн га (минулого - 1,3 млн га). Посіви соняшнику збереглися на рівні 4,7 млн га. А от кукурудзи посіяно менше, ніж минулого року - 4,6 млн га у порівнянні з минулорічними 5,5 млн га. Хоч вона і дає більший врожай та на відміну від інших культур складна в логістиці», - зазначив Висоцький.

Як повідомлялося, нині в Україні починається підготовка до збирання першого врожаю після найскладнішої в історії посівної.