На сьогодні в Україні знаходиться на 10 мільярдів доларів залишку минулорічного врожаю зернових, який можна експортувати.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«Нещодавно звучала інформація про те, що в нас в наявності є залишкового зерна на загальну суму в $10 млрд. Це дійсно так, це величезна сума. Крім того, що ми очікуємо цього року, а також того зерна, що треба вивезти, мова йде ще про $20 млрд. Це гроші, які можуть отримати українці та Україна від продажу зерна для того, щоб держава функціонувала, в першу чергу аграрна галузь», - зазначив Сольський.

Міністр уточнив, що кошти від продажу зерна необхідні для фермерів, аби вони вчасно могли розпочати посівну кампанію наступного року. Адже в іншому разі – це може призвести до певної нестачі продовольства в нашій та інших країнах.

«Єдина і основна причина, яка зумовить голод в деяких країнах та зможе спричинити нестачу якогось продовольства в Україні, це те, що фермери в майбутньому не будуть мати ні грошей, ні аргументації, щоб робити це наступного року», - додав він.

Нагадаємо, після підписання 22 липня Ініціативи щодо експорту зерна та пов’язаних харчових продуктів морським шляхом, здійснюється відповідна підготовка портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»до відновлення роботи. Захід і вихід суден до них здійснюватиметься шляхом формування каравану, який буде супроводжуватись судном лідирування.

23 липня ворог атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу «Калібр». Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

У Стамбулі, за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та росії, 22 липня підписано угоду, в рамках якої здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України.