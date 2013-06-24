Під час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі багато уваги, що передбачувано, сконцентровано на Україні. Про це заявила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко, що бере участь у форумі в складі української делегації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Однак, важливим сигналом є присутність України у глобальних дискусіях не лише з точки зору подолання війни, але і у питаннях обговорення майбутнього. Зокрема, з боку Євросоюзу зазначено, що питання промислової незалежності та кліматичної нейтральності Європи багато в чому залежатиме від важливих торговельних партнерів – США і України. Про це розповів заступник Міністра економіки України - Торговий представник України Тарас Качка у прямому ефірі Національного телемарафону 17 січня, перебуваючи у складі української делегації на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Загалом дискусії щодо партнерства з Україною відбуваються навколо трьох опор – це сільське господарство і наша роль в глобальній продовольчій безпеці, адже багато компаній зацікавлені не лише в експорті, але і в розвитку переробної галузі. Безумовно цікавим є розвиток цифрової економіки, всі визнають наше лідерство за багатьма позиціями. І, як не дивно, це промисловість, - той факт, що Україна як кандидат в ЄС і велика країна з промисловим потенціалом є точкою для розташування багатьма компаніями своїх виробництв», - зазначив Тарас Качка.

Заступник Міністра додав, що завтра відбудеться предметна розмова з керівниками глобальних корпорацій, які будуть говорити про свої стратегії щодо України.

Загалом, серед головних завдань, над якими українська делегація працюватиме у Давосі, є формула миру, запропонована Президентом України Володимиром Зеленським та представлена на Форумі Першою Леді Оленою Зеленською. З іншого боку, важливими питаннями для України є міжнародна підтримка у відбудові України, яка має базуватися на приватних інвестиціях з залученням новітніх технологій, розширення торговельно-економічного співробітництва, посилення євроінтеграційних процесів та реалізація нових проектів в Україні, зокрема, пов’язаних з виробництвом.