Вчора балкер BRAVE COMMANDER під прапором Ліберії покинув порт «Південний». 23 000 тонн пшениці поїхали до Ефіопії, щоб подолати проблему голоду в Східній Африці. Про це у своєму твіттері повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич. Судно зафрахтоване в рамках Світової продовольчої програми ООН. Про це повідомляє Мінагрополітики.

Зауважимо, що за підсумками останніх років Україна утримувала лідерство у рамках Всесвітньо продовольчої програми (ВПП) з постачання продовольства для гуманітарних операцій. Загалом у 2021-му Україна направила 20% продовольства з програм ООН. Частка України була більшою, а ніж Туреччини та Росії разом.

У першому півріччі 2022 року ВВП закупила на експорт близько 60 тис. тонн пшениці та 36,5 тис. тонн гороху.

Нагадаємо, що наразі вже 17 суден вирушили із українських портів у рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції. На їх борту понад 475 тис. тонн продовольства.