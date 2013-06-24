За підтримки Євросоюзу відбулася тристороння зустріч Україна – Єврокомісія – Румунія. У фокусі переговорів – координація зусиль із вдосконалення та розвитку експортних потужностей через українські та румунські канали річки Дунай. Про це повідомляє Урядовий портал.

Єврокомісію представляла заступник Генерального директора Генерального директорату Європейської Комісії з питань мобільності і транспорту (ГД ЄК MOVE) Майя Бакран. Українську делегацію очолив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков. Від Румунії до України завітали Державний канцлер кабінету Прем'єр-міністра Міхнеа Друмеа та Державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Іонель Скріостану. Також участь у зустрічі взяли представники Дунайської комісії на чолі з Генеральним директором Секретаріату Манфрейд Зейц.

Під час зустрічі обговорили можливість спільного вимірювання глибин частин річки Дунай з представниками Румунії та України, у зв’язку з експлуатаційним днопоглиблюванням, яке нещодавно здійснила українська сторона.

Під час зустрічі заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков повідомив, що наразі роботи з експлуатаційного днопоглиблення на річці Дунай не проводяться. Більш того, важливим було питання вдосконалення навігації, яке розглянули обидві сторони, зокрема знаходження нових шляхів покращення лоцманського проведення суден на спільному українсько-румунському секторі річки з метою збільшення кількості судозаходів у порти Дунаю.

Всі сторони дійшли згоди, що розвиток ефективного та безпечного судноплавства на річці Дунай можливий у продуктивній та злагодженій співпраці з колегами з Єврокомісії, Румунії та Дунайської комісії.

Сьогодні дунайські порти залишаються стабільним альтернативним шляхом для агроекспорту. За рік війни саме порти "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ" в 3 рази збільшили вантажопотік. Через Дунайський припортовий кластер експортовано понад 17 млн тонн вантажів, також лише через ці порти йде імпорт необхідних товарів для потреб України.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Європейська Комісія запустила ініціативу «Шляхи солідарності», щоб підтримати Україну та створити дійові логістичні маршрути для експорту агропродукції та імпорту необхідних товарів. Одне з пріоритетних завдань – розвиток водних шляхів між країнами Євросоюзу та Україною, що дає можливість ефективно нарощувати потенціал портів Дунайського регіону.