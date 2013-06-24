Українські медики, навіть ризикуючи життям, не залишають свої робочі місця та до останнього надають медичну допомогу українським громадянам, які перебувають у тимчасовій окупації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна своїх медиків не залишає, і Міністерство охорони здоровʼя та Національна служба здоровʼя продовжують перераховувати кошти тим медзакладам в окупації, з керівництвом яких встановлено належний звʼязок.

З початку 2023 року медичні заклади, які працюють на тимчасово окупованих територіях, продовжують отримувати фінансування від НСЗУ за спеціальним пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території». Даний пакет дозволяє щомісяця перераховувати медичним закладам в окупації суму коштів, яка дорівнює місячному фонду оплати праці медичних працівників.

Фінансування за даним пакетом отримують 64 медичні заклади, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України. З них 22 медзаклади – у Луганській області, по 15 медзакладів – у Запорізькій та Донецькій областях та ще 12 – у Херсонській.

За два місяці цього року лікарні, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вже отримали 133 808 694 гривні.

У 2022 році з початку повномасштабного вторгнення медичні заклади, які перебувають у тимчасовій окупації, щомісяця отримували 1/12 від обсягу річного фінансування.