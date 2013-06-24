Цифрова інтеграція України з ЄС та приєднання до єдиного роумінг-простору - такі результати зустрічі Віце-прем'єр-міністра України - Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з виконавчим Віце-президентом Європейської комісії Маргрет Вестагер. Про це повідомляє Урядовий портал.

Понад 5,7 млн українців покинули свої домівки в пошуках захисту та притулку в сусідніх країнах ЄС. Тож важливо, щоб усі вони продовжували підтримувати доступний зв’язок зі своїми рідними та друзями за кордоном. Для цього важливо забезпечити безоплатний або знижений роумінг для українців у ЄС, принаймні до закінчення війни.

Тому Україна зацікавлена у приєднанні до роумінгового простору ЄС. На цьому сьогодні наголосив Михайло Федоров під час зустрічі з Маргрет Вестагер у Брюсселі та запропонував розпочати переговори щодо цього питання на двосторонньому рівні.

Такий крок стане продовженням нашої спільної роботи щодо інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС.