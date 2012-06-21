Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі у рамках робочого візиту до США з керівником американського фонду «Джеймстаун» Гленом Говардом, інформує Мінреінтеграції.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї", - сказав Резніков.

Він додав, що саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани.

"Зараз те саме відбувається з «Північним потоком-2». Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща. Для України та країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж", - наголосив Резніков.

Він також висловив переконання, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проєкт, і не допустити його запуску. "Важливим є розширити безпековий пакет для України. У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, 6 липня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявляла, що Росія вже розмістила в окупованому Криму потенційні носії ядерної зброї і активно розбудовує інфраструктуру для неї.