Веслувальник Сергій Ємельянов здобув для України 21-шу золоту медаль на Параолімпіаді в Токіо.

Загалом Україна має вже 87 медалей і посідає п'яте місце в командному заліку, повідомляє Параолімпійський комітет. Спортсмени завоювали 21 "золото", 41 срібну медаль і 25 бронзових нагород.

"Ємельянов першим фінішував у веслуванні на байдарці-одиночці на 200 метрів в класі KL3. Переміг із результатом 40.355 секунди, випередивши суперника з Росії Леоніда Крилова на 0,1 секунди", - йдеться у повідомленні.

24 серпня у столиці Японії Токіо відкрилися XVI літні Параолімпійські ігри. Змагання триватимуть до 5 вересня. У Параолімпійських іграх боротимуться за 539 медалей із 22 видів спорту. Беруть участь рекордні 4403 спортсмени зі 161 країни. Серед них 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту.

Медальний залік на Параолімпіаді-2020 очолює Китай, на другому місці знаходиться Велика Британія, а третю позицію посідають росіяни.