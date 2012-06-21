Український плавець 20-річний Денис Остапченко здобув золоту нагороду на Параолімпіаді в Токіо.
Остапченко переміг у плаванні вільним стилем на 200 м. Українець показав результат 3.21.62.
Раніше на Параолімпіаді в Токіо Денис виграв "срібло" та "бронзу".
Мексиканці Дієґо Діаз і Хесус Эрнандес посіли друге й третє місце відповідно.
У цьому ж запливі брав участь українець Сергій Паламарчук. Він показав восьмий результат.
В активі України 93 медалі: 23 золотих, 44 срібних і 26 бронзових. З цим результатом наша збірна посідає п'яту сходинку в медальному заліку.