Збірна України здобула на Параолімпіді ще три срібних та одну бронзову нагороди.
Віктор Дідух у парі з Максимом Ніколенком узяли "срібло" з настільного тенісу.
Українські тенісисти у фіналі програли китайському дуету Чжао Шуай і Пен Вейнань - 2:0.
Антон Коль на дистанції 50 м на спині здобув також срібну нагороду.
Український плавець подолав дистанцію з другим часом - 1:13.78. Параолімпійським чемпіоном став Іяд Шабалі з Ізраїлю.
Легкоатлетка Оксана Ботурчук фінішувала другою в бігу на 100 м. Упевнену перемогу здобула кубинка Омара Дуранд.
Денис Остапченко посів третє місце в запливі вільним стилем на дистанції 50 метрів.
Для Коля ця срібна медаль стала вже другою в Японії. До цього Антон підійнявся на другу сходинку п'єдесталу на дистанції 100 м. Загалом у його кар'єрі вже чотири параолімпійські нагороди.
В індивідуальних змаганнях Дідух здобув "срібло", а Ніколенко виграв бронзову нагороду.
Для Остапченка це вже друга медаль у Токіо. Українець 29 серпня завоював срібну медаль на дистанції 50 м на спині.
Українські параолімпійці здобули вже 84 медалі в Токіо - 20 золотих, 39 срібних і 25 бронзових. Україна залишається в п'ятірці найкращих збірних загального медального заліку.