У травні Україна експортувала майже у 5 разів більші обсяги с/г продукції, ніж у березні – 1,7 млн тонн. Чи використано на повну теперішній експортний потенціал; як вплине на експорт призупинення на рік усіх імпортних мит на українські товари, які ввозяться до Євросоюзу; а також яка ситуація з фінансовою підтримкою аграріїв – про це в ефірі національного марафону UAразом розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Урядовий портал.

Так, за офіційною статистикою, у березні було експортовано близько 350 тис. тонн, у квітні – втричі більше, близько 1 млн тонн, а в травні маємо показник понад 1 млн 700 тис. тонн, розповів він.

«Це ще не такі обсяги, які йшли через морські порти, але це суттєве постійне зростання. Найбільше безпосередньо експортується через Польщу, потім Румунію, решта – через інші країни Європейського Союзу», – зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, величезну підтримку в цьому питанні Україні надає Польща, адже саме з нею ми маємо найбільшу кількість переходів – і залізничним, і автошляхом. Тому Польща постійно збільшує кількість компетентних працівників митних органів, а режим роботи переводиться у формат 24 на 7, що дозволяє значно прогресувати.

«Ми й надалі продовжуватимемо працювати в цьому напрямі, оскільки вважаємо, що ще неповний потенціал використано цих альтернативних шляхів», – підкреслив перший заступник Міністра агрополітики.

На його переконання, зараз у ЄС збільшиться і обсяг експорту продукції з доданою вартістю. Адже якщо зернові й олійні раніше експортувалися без обмежень, то на цілу низку продукції квоти вичерпувалися за декілька місяців – переважно обмеження стосувалися насамперед продукції з доданою вартістю.

«Наприклад, на мед квота завжди закінчувалася в січні. Були квоти на молочну продукцію, на томатну пасту, на яблучний концентрат, на м'ясо птиці, на крупи. Зараз за цими всіма продуктами обмежень не буде – ми очікуємо на суттєве зростання», – зазначив він.

Стосовно теперішньої посівної кампанії, то, за його словами, масштабне кредитування аграрного сектору суттєво допомогло виконати весняні польові роботи. Так, фактично в рамках воєнної весни аграрії були чи не найбільшими позичальниками в українських банках. У рамках програми кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» з березня було видано 38,5 млрд грн кредитів українському аграрному сектору, у тому числі майже 25 млрд грн за пільговою ставкою під 0 %.