Відстрочення платежів з обслуговування боргу по єврооблігаціям і варрантам у найближчі 2 роки дає змогу спрямувати заощаджені 5 млрд дол. США на нагальні потреби: соціальний захист та грошове забезпечення військовослужбовців. Про це повідомляє Урядовий портал.

Адже наші непокриті потреби – близько 5 млрд доларів щомісяця. В іншому випадку ми направили б ці кошти на погашення боргів.

Про це повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко під час спільного телемарафону «Єдині новини».

«Хочу подякувати країнам-членам G7 та членам Паризького клубу кредиторів, які погодились перенести виплати відсотків тіла основного боргу на 2 роки. Сподіваємось, що комерційні інвестори у наші цінні папери також підуть на ті умови, які ми їм запропонували. Адже у нас є 13 випусків цінних паперів, і по кожному із них ми запропонували інвесторам відстрочення строку виплати відсотків, і погашення тіла кредиту», - сказав Міністр фінансів Сергій Марченко.

Також Міністр фінансів наголосив, що Україна завжди була порядним позичальником: «Ми повертали все в терміни та зменшували обсяг державного боргу. Навіть за 5 місяців війни, ми здійснювали обслуговування наших видатків і боргів. Тому ми чесні перед інвесторами і провели попередню роз’яснювальну роботу».