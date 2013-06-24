Україна звернулася до міжнародних природоохоронних конвенцій для визнання незаконними дій рф на окупованих природно-заповідних територіях Херсонщини. Про це розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у телемарафоні #ЄдиніНовини, коментуючи ситуацію в окупованих національних природних парках та заповідниках на Херсонщині. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, йдеться про біосферний заповідник "Асканія-Нова", де росія призначила своє нелегітимне керівництво. “Асканія-Нова” перебуває в окупації з першого дня повномасштабного вторгнення рф. Упродовж усього періоду установа змогла утримувати самобутні історичні колекції та вести науково-дослідну роботу. Попри усі проблеми "Асканія-Нова" до останнього зберігала керованість. Однак, 20 березня окупаційна адміністрація встановила фактичний контроль над заповідником.

Не менш загрозливою є ситуація у національному природному парку «Джарилгацький», територію якого рф намагається перетворити на землі для «мисливства, рибальства, вилову та відстрілу диких тварин».

“рашисти, як варвари, вони в принципі не розуміють, що роблять. Вони вже зруйнували велику кількість наших цінних природоохоронних об’єктів, використовуючи наші заповідники як військові бази, “паркінги” для танків. Рішення, які вони приймають сьогодні, нелегітимні. Днями я підписав відповідні звернення до секретаріатів міжнародних конвенцій, щоб, по-перше, така діяльність росії була засуджена, а по-друге, почався процес невизнання цих дій агресора. Ми сьогодні приділяємо багато уваги міжнародній комунікації, міжнародній співпраці. Впевнений, що на дипломатичному, комунікаційному рівнях і на рівні міжнародного засудження маємо вживати всіх можливих заходів, щоб зупинити росію”, - зазначив Міністр.

Зокрема, Міндовкілля вже направило листи, так звані ноти, до Секретаріатів Бернської, Рамсарської, Боннської Конвенцій, Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), а також до Секретаріату Міжнародного союзу охорони природи та до Національної комісії у справах ЮНЕСКО.

Це дозволить надати питанню широкого розголосу та залучити міжнародну спільноту до вирішення проблеми, а також домогтися справедливого покарання для рф в межах зазначених організацій.