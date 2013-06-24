Україна у понеділок, 17 жовтня, звільнила з російського полону 108 жінок.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів», - зазначив Єрмак.

За його словами, серед визволених 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

«Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм», - додав керівник ОП.

Єрмак зазначив, що “це був нервовий обмін”.

«Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу. Права на помилку немає. Є завдання Президента повернути всіх, і від чітких дій команди залежить, щоб наші люди були вдома. Я був впевнений у результаті, бо наш алгоритм дій добре прорахований, і обміном займається краща команда», - розповів Єрмак.

За його словами, зараз всі звільнені будуть проходити медичний огляд, реабілітацію.

«Дякую за чудову роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими і всім причетним. Україна не залишить нікого. Бо українці - це найвища цінність держави. Звільнимо всіх», - запевнив Єрмак.

Своєю чергою у Координаційному штабі поінформували, що найстаршій з визволених полонених 62 роки, наймолодшій - 21 рік. Водночас наголошується, що Україна не припиняє роботи над наступними обмінами.

«Держава робить усе можливе для повернення всіх захисників та захисниць, які перебувають у ворожому полоні», - заявили в установі.

Як повідомлялося, попередній обмін полоненими відбувся 13 жовтня. Тоді Україна повернула 20 військових, зокрема 14 воїнів ЗСУ, чотирьох бійців ТрО, нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.

11 жовтня в результаті обміну Україна повернула 32 військових та тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.