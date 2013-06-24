Більше 550 тисяч транзакцій здійснили пасажири Укрзалізниці, розраховуючись за квитки картками єПідтримка в чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, на сайті booking.uz.gov.ua, на партнерських ресурсах та в касах. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Загалом за час дії програми - з грудня минулого року - пасажири витратили на квитки на поїзди більше 209 млн грн. Середній чек однієї транзакції складає 379 грн.

Нагадаємо, щоб отримати спеціальну картку за програмою єПідтримка в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія». У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу єПідтримка, обравши банк для виплати. Після цього чекати зарахування грошей.

Ліміт за оплатою залізничних квитків карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1000 грн і оплатити його в чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, на сайті booking.uz.gov.ua або в касі. Купуючи квитки на залізницю, пасажири також отримують доступ до безкоштовної залізничної онлайн-бібліотеки, яка доступна в усіх поїздах, та до онлайн-кінотеатру, що працює на борту Інтерсіті+ і коштує всього 1 гривню.