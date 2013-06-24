Українці безкоштовно прихистили сотні тисяч своїх співгромадян. Про це заявив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, коментуючи рішення Уряду про спрямування коштів на часткову компенсацію витрат за комунальні послуги за червень власникам житла, які тимчасово надали житло вимушеним переселенцям. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Українці безкоштовно прихистили сотні тисяч своїх співгромадян. Дякую прихисникам та прихисницям! Ви вражаєте небайдужістю та взаємодопомогою», — наголосив Олексій Чернишов.

5 серпня Уряд прийняв рішення спрямувати 115,6 млн грн на часткову компенсацію витрат за комунальні послуги за червень власникам житла, які тимчасово надали житло вимушеним переселенцям у межах програми «Прихисток». З них понад 31,6 млн грн — це кошти резервного фонду державного бюджету та близько 84 млн грн — кошти міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань.

«Продовжуємо послідовно підтримувати тих, хто безкоштовно надав житло українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки. У червні у 22 областях прихисток надали для понад 278,5 тис. ВПО. Але кількість тих, хто прихистив — набагато більша, не всі звертаються за компенсацією», — зазначив Олексій Чернишов.

Також Міністр повідомив, що зараз Мінрегіон напрацьовує проект рішення Уряду, який буде пропонувати збільшити вдвічі розмір допомоги на опалювальний період.

Загалом за березень-червень власникам житла на часткову компенсацію витрат було спрямовано понад 225 млн грн. З них близько 137,3 млн грн — донорська допомога.

Зазначимо, програма «Прихисток» діє з ініціативи Уряду. Її мета — забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили. Вона діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», яка набрала чинності 22 березня 2022 року.