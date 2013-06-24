Дев'яносто п'ять відсотків українців довіряють Збройним силам України.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з даними опитування, українці майже одноголосно довіряють Збройним силам України - на рівні 95%, 81% респондентів довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

Також українці висловлюють довіру Державній службі України з надзвичайних ситуацій – 29%, Нацгвардії – 27% та Силам територіальної оборони – 25%.

Найменше українці довіряють Офісу генерального прокурора – 3%.

Також українці демонструють сильну і єдину підтримку інтеграції в Європейський Союз та НАТО.

92% опитаних хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС і 79% хочуть, щоб Україна приєдналася до НАТО. І лише 3% опитаних хотіли б, щоб Україна стала державою-членом Євразійського митного союзу, керованого росією.

«Ці погляди поділяють респонденти по всій країні, включно із півднем і сходом, а регіональні відмінності у підтримці вступу України до ЄС і НАТО, які спостерігалися у попередніх хвилях досліджень, фактично зникли», - сказано в повідомленні.

Крім того, українці не розглядають свою територію як розмінну монету. Скоріше вони переважною більшістю зазначають, що борються та жертвують заради відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Це єдиний результат війни, який вважається прийнятним.

Опитування проводилося з 2 по 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) із 2510 завершеними інтерв’ю.

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2.2%.