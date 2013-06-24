27 січня Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України». Відтак Міністерство охорони здоров’я надає роз’яснення про можливість українських громадян перетинати державний кордон у період воєнного стану для виїзду в інші країни на лікування. Про це повідомляє Урядовий портал.

Наказ МОЗ від 05.04.2022 № 574чітко визначає критерії направлення та категорії пацієнтів, медична й реабілітаційна допомога яким може надаватися за кордоном. Як і раніше, якщо пацієнти потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги, а також отримання медичних послуг, надання яких наразі в Україні значно обмежене через повномасштабну війну, вони можуть направлятися на лікування за межі держави.

Пропуск таких громадян через державний кордон здійснюється за наявності документів, що підтверджують право на виїзд і в’їзд в Україну, та на підставі листа міністра охорони здоров’я України про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

«Забезпечення належної медичної допомоги українцям під час війни залишається у фокусі уваги Міністерства охорони здоров’я. Уряд врегулював забезпечення механізму направлення на лікування за кордон наших співвітчизників. Направлення за кордон на лікування в період воєнного стану потрібно для того, щоб розвантажити нашу медичну систему й спрямовувати пацієнтів, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, за кордон, а також для отримання тих послуг, які ми не можемо забезпечити через воєнний стан у країні. Ми вдячні нашим партнерам із Європейського Союзу, зокрема директоратам DG SANTE і DG ECHO, які допомагають і фінансують програми медичної евакуації. Пошук закордонних медичних закладів для лікування громадян України здійснюється через платформу Early Warning and Response System(EWRS). Так, цього тижня вдалося евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 21 пацієнта. Українців прийняли в медзакладах Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Угорщини. Ця робота триватиме й надалі», — підкреслив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відповідність критеріям направлення за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», заповненою лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення для лікування за кордон.

Виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Довідково

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти такої особи, у томучислі усиновлені.