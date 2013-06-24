У застосунку Дія можна отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Про це повідомляє Урядовий портал.

Судове рішення — це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.

«Продовжуємо цифровізувати судову систему в Україні. Уже рік у застосунку Дія доступні судові сповіщення — інформаційне повідомлення про судові засідання. Відтепер у кілька кліків ви можете отримати судове рішення просто у смартфоні. Раніше для цього необхідно було їхати до суду в спеціально відведений час, а потім стояти у чергах, щоб отримати документ. Тепер усе значно простіше. Кілька кліків — і документ у вас у смартфоні», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб отримати судові рішення у Дії:

авторизуйтесь у застосунку;

перейдіть у Послуги і виберіть Судові справи;

перегляньте судове рішення і за потреби завантажте собі на смартфон.

Щоб скористатися судовими послугами в Дії, оновіть застосунок до останньої версії.

Нагадаємо: у застосунку Дія українці також можуть отримувати сповіщення про призначені судові засідання, у яких вони є учасниками справи.

Послуга реалізована Мінцифри спільно з Державною судовою адміністрацією України, ДП «Центр судових сервісів» та ДП «Інформаційні судові системи».