Українці можуть самостійно за допомогою онлайн-сервісу перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє Урядовий портал
Для цього достатньо перейти до відкритого Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій за посиланням
Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Користувачу необхідно вказати:
1) область,
2) населений пункт,
3) вулицю,
4) номер будинку,
5) квартиру.
Після цього стає доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено.
Слід зазначити, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується:
- на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
- на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.
Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду компенсація за прихисток ВПО не обчислюється при нарахуванні субсидій на житлово-комунальні послуги як отриманий дохід, а отже – не впливає на розмір субсидії та не зменшує її.