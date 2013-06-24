Українці можуть самостійно за допомогою онлайн-сервісу перевірити, чи призначено їм субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє Урядовий портал

Для цього достатньо перейти до відкритого Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій за посиланням .

Пошук інформації у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Користувачу необхідно вказати:

1) область,

2) населений пункт,

3) вулицю,

4) номер будинку,

5) квартиру.

Після цього стає доступною інформація про те, чи призначена житлова субсидія конкретному домогосподарству, її розмір і період, на який її призначено.

Слід зазначити, що субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону й розраховується:

- на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

- на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Нагадаємо, відповідно до рішення Уряду компенсація за прихисток ВПО не обчислюється при нарахуванні субсидій на житлово-комунальні послуги як отриманий дохід, а отже – не впливає на розмір субсидії та не зменшує її.