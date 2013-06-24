Міністерство цифрової трансформації повідомляє, що за третю воєнну марку країни проголосувало понад пів мільйона українців. Опитування тривало в застосунку Дія та на сайті Укрпошта. Усього отримано майже 650 тисяч голосів. З них більше як 550 тисяч — у Дії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед п'яти запропонованих варіантів переміг «Доброго вечора, ми з України», за який проголосували 229 783 українці.

Друге місце посів «Пес Патрон». За нього свій голос віддали 182 236 людей.

На третьому місці «путін, москва палає, Гаага чекає» — 88 035 голосів.

Четверте місце у варіанта «Героям Слава» — 79 476 голосів.

І на п'ятому — «Ой у лузі червона калина» з 68 104 голосами.

Тепер готуємося до другого етапу опитувань — за дизайн марки. Про нього Міністерство повідомить невдовзі в соцмережах.