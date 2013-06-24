У конкурсі на найкращий ескіз нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України!» перемогу здобула тема тракторних військ.

Як передає Укрінформ, про це генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта»" Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

«Глядацькі симпатії обрали переможця! Дякуємо тим, майже 834 000 голосів наших громадян, що проголосували, і звісно тим 340 000+, які обрали наступний філателістичний хіт. Нагадую - за попередню марку проголосували 8000, тобто, за пару місяців шанувальників філателії стало в 1000 разів більше. І це круто», – наголосив очільник Укрпошти.

«Щодо переможної теми, за час війни наші люди невпинно постачали ЗСУ трофейні рашистські танки. Чого тільки вартий фермер, який вкрав ворожий танк чи ті люди, які розбирали їх на запчастини, бо «в хазяйстві пригодиться»! У мережі навіть з'явилася присвячена їм гра Farmers Stealing Tanks. Та й взагалі, ця історія стала показовою у світі і, впевнений, разом з іншими історіями, лягла в основу поняття ukrainian bravery», – додав він.

За словами Смілянського, друге місце в голосуванні посіла марка “путін, якого зупиняє ЗСУ”. За неї були віддані майже 155 тисяч голосів.

Випуск нової марки запланований на середину липня, про що буде оголошено додатково. До того відбуватиметься доопрацювання дизайну та друк тиражу.

Загалом планується надрукувати 5 млн екземплярів двох номіналів або 830 000 аркушів по шість марок. Як зауважив Смілянський, це збігається з кількістю голосів у конкурсі.

Напис «Доброго вечора» на марку буде доданий.

Як повідомлялося, 27 травня був анонсований конкурс на ескіз марки «Доброго вечора, ми з України!». За словами Смілянського, за цю тему проголосували понад 200 тисяч українців. Голосування тривало по 14 червня.