21 липня завершилося опитування про майбутнє символіки на щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві, ініційоване Міністерством культури та інформаційної політики разом з Міністерством цифрової трансформації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Опитування стало другим за залученням у додатку «Дія», зібравши 778 218 голосів.

«Я впевнений, що діалог з суспільством — вкрай важливий. Дякую всім, хто взяв участь, хто підтримав та критикував. Продовжуємо працювати над змінами монументу — його переосмисленням та технічними змінами», — зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Найбільшу кількість голосів (85%) набрав варіант «замінити на Тризуб — Державний Герб України». За варіант «зняти радянський герб і залишити щит чистим» віддали свій голос 9% опитуваних, а варіант «залишити все як є» набрав найменше голосів — 6%.

Нагадаємо, монумент «Батьківщина-мати» охороняється законами: «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про охорону культурної спадщини» як твір мистецтва та об‘єкт культурної спадщини і «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» як пам’ятник на вшанування пам’яті учасників та жертв Другої світової війни і одночасно пам’ятку Другої світової війни.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі.