Українці, що знаходяться у Польщі, мають можливість пошерити свої водійські посвідчення і технічний паспорт на авто у польський застосунок mObywatel, і тим самим отримати електронні водійські посвідчення та електронний техпаспорт у Польщі.

Про це під час брифінгу щодо інтеграції Дії з mObywatel сказав Віцепрем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми запускаємо нову послугу. Це можливість з української «Дії» пошерити свої водійські посвідчення і технічний паспорт на авто у польський застосунок, і тим самим отримати електронні водійські посвідчення та електронний техпаспорт в Польщі. Для того, щоб наші українці могли використовувати електроне водійське посвідчення в Польщі», - сказав Федоров.

Нагадаємо, для українців, які звикли користуватися «Дією», Польща створила в застосунку mObywatel окремий цифровий документ - Diia.pl. Отримують його на основі PESEL (польського ідентифікаційного номера). Цим документом українські біженці можуть підтверджувати свою особу.