Українці, які під час перебування за кордоном отримали довідку про тимчасову непрацездатність, можуть отримати відповідний медичний висновок, звернувшись до свого сімейного лікаря з пакетом медичних документів, які перекладені на українську мову та нотаріально завірені. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

«Пацієнт, який отримав гостру травму за межами України, переніс складну операцію, пройшов курс хімієтерапії тощо, повинен зберігати всі медичні документи із закордонної лікарні, в яких фіксується його стан. Після прибуття в Україну такий пацієнт першочергово має звернутися до свого “сімейника”, аби отримати український медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Звертаю увагу, що сімейний лікар не може безпідставно відмовити пацієнту у видачі медичного висновку про непрацездатність», – зазначив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

За його словами, на початку війни МОЗ вніс законодавчі зміни, які спрощують формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність, що була отримана за кордоном.

Перед візитом до свого сімейного лікаря, пацієнт має перекласти на українську мову та нотаріально завірити свої медичні документи, які підтверджують тимчасову непрацездатність, за такими категоріями: «Захворювання або травма загального характеру», «Догляд за хворою дитиною», «Вагітність та пологи», «Ортопедичне протезування».

У свою чергу, сімейний лікар, з яким у пацієнта укладена декларація, формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном. Такі медичні висновки формуються лише у разі:

- гострих захворювань і травм,

- загострених хронічних захворювань,

- вагітності та пологів;

- оперативних втручань за невідкладних станів.

Строк дії українського медичного висновку про тимчасову непрацездатність – ідентичний тому, що вказаний в іноземних документах, що підтверджують тимчасову втрату працездатності.