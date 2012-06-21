Українські спортсмени 29-річний Владислав Загребельний і 32-річна Марія Помазан стали чемпіонами Параолімпіади з легкої атлетики.

Помазан перемогла в штовханні ядра. Українка показала результат 12,24 м, випередивши найближчу конкурентку на понад 3 м.

Загребельний у стрибках в довжину продемонстрував результат 6,59 м та здобув "золото". Український легкоатлет встановив новий рекорд Європи. Владислав випередив найближчого конкурента на 15 см.

Для Помазан ця нагорода стала першою на Параолімпіаді в Токіо. Загалом це її друге параолімпійське "золото" та четверта медаль у кар'єрі. До цього стала параолімпійською чемпіонкою в Лондоні-2012 у штовханні ядра. Також двічі була другою у Лондоні-2012 та Ріо-2016.

Для Загребельного ця медаль стала першою у кар'єрі на рівні Параолімпіади.

Тепер у скарбничці України аж 77 нагород -19 золотих, 35 срібних і 23 бронзові.