Збірна України записала в актив ще три срібні нагороди на Параолімпіаді в Токіо.

Велогонник 34-річний Єгор Дементьєв став другим у групових перегонах у шосейному велоспорті. Це третя медаль для Дементьєва в Токіо.

41-річний Микола Жабняк став срібним параолімпійським призером у метанні диску. Українець показав три вдалі спроби із шести. А найкраща була в четвертому кидку - 52.43. Перемогу здобув пакистанець Гайдер Алі.

35-річна Людмила Даниліна була другою в бігу на 1500 м. Час українки - 4:32.82. Це її найкращий результат. Людмила поступилася 5 секундами переможниці забігу, якою стала полька Барбара Бегановська-Зайонц.