Із 27 червня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Національного банку Кирило Шевченко у Фейсбуці.

«Ми продовжуємо розширювати програми обміну готівкової гривні на місцеву валюту в країнах, які прийняли переселенцівз України. Сьогодні підписали угоду з Національним банком Швейцарії. Обмін готівкової гривні на швейцарські франки для українців стартує 27 червня. Він доступний повнолітнім громадянам України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації. Обміняти готівку можна в розмірі до 10 000 грн на особу», - повідомив Шевченко.

Він зазначив, що допомагають з обміном банки UBS Switzerland AG та Credit Suisse. На їхніх сайтах щотижня публікуватиметься інформація про обмінний курс.

Нагадаємо, від початку війни Національним банком України вже укладено угоди про обмін готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції, Нідерландів та Італії.