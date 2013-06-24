Уряд ухвалив відповідну постанову, яка дозволяє оформляти ID-картки та закордонні паспорти в закордонних підрозділах ДМС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перший пілотний проект вже стартував у Варшаві. За словами першого заступника Міністра вутрішніх справ Євгена Єніна, у польській столиці з серпня буде відкрито центр Державного підприємства «Документ». А вже зараз наші співвітчизники у цій країні можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів – спеціально облаштованих мікроавтобусів.

«Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й складе до 20 днів», – завірив посадовець.

Нагадаємо, нещодавня урядова постанова, яка передбачає тимчасове виготовлення ID-карток та паспортів з новим чипом без електронного підпису, значно спростила та прискорила процес підготовки документів. Одним з її безпосередніх ініціаторів стало Мінреінтеграції.