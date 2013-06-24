Якщо до війни абсолютна більшість українців (58%) низько оцінювала економічну ситуацію в країні, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%).

Про це свідчать дані дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України, передає Укрінформ.

«Незважаючи на зниження фінансових домагань (кількість грошей, які необхідні родині у розрахунку на одну особу на місяць, щоб жити нормально, за її уявленнями – ред.) порівняно з даними 2021 року (у середньому з 630 дол. до 340 дол. на одну людину в сім’ї), респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%). Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни», – йдеться у пресрелізі за результатами дослідження.

Водночас, згідно з даними дослідження, лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того щоб жити нормально.

Як зазначається у пресрелізі, під час війнипосилилася зацікавленість населення політикою (певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%), що цілком вкладається в логіку війни: вона йде не лише на полі бою, а й у сфері політики та ідеології.

За результатами дослідження, три чверті респондентів (75,9%) вважають, що зараз люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди. «Перш за все це вказує на узгодженість сьогоднішніх поглядів основної частини населення з офіційною позицією та повідомленнями влади. Також доволі високим (60,2%) є рівень згоди з тим, що в Україні існують політичні лідери, які могли б ефективно керувати країною. Це показник є цілком зрозумілим, оскільки більшість довоєнних політичних лідерів залишилися в українській політиці, окремі нові політичні лідери зміцнили свої позиції, а також через зростання довіри до інститутів влади. Відчутно менше додалося тих, хто згоден з існуванням в Україні політичних партій і рухів, яким можна довірити владу (їх кількість зросла з 24% у 2021 році до 34,5% у 2022-му)», – йдеться у пресрелізі.