На суму понад 9,9 мільярда гривень Фонд соціального страхування прийняв упродовж восьми місяців року на фінансування листків непрацездатності, виданих у разі хвороби, травми, самоізоляції або догляду за хворими дітьми.

Торік за такий період до Фонду подали на оплату лікарняні на суму 6,1 мільярда гривень, тобто на 61,7% менше. Зростання видатків за лікарняними спостерігається через збільшення середньої заробітної плати по країні і пандемію — окрім компенсації втраченого за час лікування від коронавірусної хвороби COVID-19 заробітку, ФССУ має додаткове фінансове навантаження, пов’язане з оплатою самоізоляції контактних осіб.

Упродовж восьми місяців цього року українські працівники передали на оплату 2,76 мільйона лікарняних листків, тоді як в аналогічний торішній період їх було два мільйони, інформує пресслужба Фонд соціального страхування.

Обсяг виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу й визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нараховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді — без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.

Залежно від страхового стажу розмір допомоги може становити: 50% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років, або в разі самоізоляції через коронавірусну хворобу COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу; 60% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж від трьох до п’яти років; 70% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж від п’яти до восьми років; 100% середньої заробітної плати (доходу) — страховий стаж понад вісім років, або за наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у разі самоізоляції через COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу.