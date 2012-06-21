В Україні планують повторити щеплення громадян проти коронавірусу через рік після повного курсу вакцинації.
"Поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія - ревакцинація через рік", - сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "BBC News Україна".
Зараз тривають дискусії, як ревакцинувати населення. Є декілька заяв фармкомпаній, що третя доза дає більшу імунну відповідь.
"Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов'язковою", - пояснив він.
"Можна, але поки рекомендацій немає", - відповів Кузін на питання про те, чи можна буде міняти вакцини за повторної вакцинації.
У Стрийському районі Львівської області зафіксували смерть від штаму Delta. Помер невакцинований 36-річний чоловік. Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко у Facebook. За її словами, пацієнт не виїжджав за межі Львівської області.