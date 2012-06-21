В Україні планують повторити щеплення громадян проти коронавірусу через рік після повного курсу вакцинації.

"Поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія - ревакцинація через рік", - сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "BBC News Україна".

Зараз тривають дискусії, як ревакцинувати населення. Є декілька заяв фармкомпаній, що третя доза дає більшу імунну відповідь.

"Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов'язковою", - пояснив він.

"Можна, але поки рекомендацій немає", - відповів Кузін на питання про те, чи можна буде міняти вакцини за повторної вакцинації.

У Стрийському районі Львівської області зафіксували смерть від штаму Delta. Помер невакцинований 36-річний чоловік. Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Іванченко у Facebook. За її словами, пацієнт не виїжджав за межі Львівської області.