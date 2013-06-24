У Варшаві Amazon Web Services із почесним патронатом, зокрема Мінцифри та проєкту «Дія.Цифрова освіта», започаткували програму навчання хмарних технологій. Проєкт триватиме до літа 2023 року і пропонуватиме безкоштовне навчання.

Програма має на меті допомогти українцям здобути необхідні навички для роботи з AWS cloud і знайти роботу в галузі, яка гостро потребує сертифікованих фахівців. У проєкті IT Skills 4U українці зможуть безоплатно пройти необхідне навчання і скласти іспит на отримання сертифіката.

«Українців у світі вже знають як суспільство з висококласними спеціалістами, стартапами-єдинорогами та прогресивними технологічними ідеями, — сказав віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. — Ми бачимо великий потенціал у розвитку української IT-галузі й робимо все, щоб збільшити кількість IT-спеціалістів. Проєкт IT Skills 4U від AWS допоможе залучити більше новачків в ІТ-сектор, а досвідченим — просунутися в кар’єрі».