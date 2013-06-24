Українців попереджають про те, що з'явилися фейкові сайти ПриватБанку та Дії. Перехід на такі сайти є дуже небезпечним.

Про це у Телеграміпопереджає Бердянська міська рада, передає Укрінформ.

«Відмінність сайту оригіналу та підробки можна побачити у назві посилання. Оригінал має на кінці .ua, .com чи .gov. Сайти аферистів – .org, .site і складаються зі слів, які важко розібрати», - йдеться у дописі.

ПриватБанк подав заяву до кіберполіції та разом з правоохоронцями працює над блокуванням групи шахраїв, які розсилають українцям повідомлення та запрошення скористатися фейковим ботом Дія під приводом отримання державної допомоги.

Користувачам фейкового телеграм-боту далі пропонують перейти за посиланнями на фішингові сайти, які незаконно використовують айдентику ПриватБанку та Приват24. Перехід на такі сайти є дуже небезпечним для українців, оскільки введені дані карток та клієнтів шахраї використовують для крадіжки грошей.

ПриватБанк нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно на офіційних сайтах держслужб та банку, а подачу заявки на допомогу можна зробити лише через відповідні адмінцентри та застосунок «Дія».

Державні служби та ПриватБанк не користуються для інформування людей чи нарахування допомоги приватними телеграм-ботами чи каналами.