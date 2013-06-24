У соцмережах активізувалися шахраї, які виманюють персональну інформацію платіжних карток.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держспецзв’язку у Телеграмі.

«У соціальній мережі Facebook виявлено низку шахрайських сторінок, що містять посилання на так званий «Єдиний Компенсаційний Центр Повернення Невиплачених Грошових Коштів». На згаданому ресурсі пропонують надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. У разі виконання зазначених вимог дані платіжної картки буде скомпрометовано», - йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку нагадали, що потрібно дотримуватись правил фінансової та кібергігієни: ніколи не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Потрібно налаштувати контроль руху коштів, якщо ж дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті потрібно негайно заблокувати картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг. Також потрібно використовувати надійні паролі, двофакторну автентифікацію, антивірусні програми та дотримуватись інших порад із кібербезпеки.

Як повідомлялось, раніше шахраї намагалися викрасти дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН.