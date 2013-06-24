У Польщі українців, які мають намір на довше залишатися в країні, заохочуватимуть переїздити з великих міст до менших населених пунктів та сіл.

У польському уряді вже готують відповідну програму. Ініціатори вважають, що стимулом для біженцівдо переїзду з великих міст має стати нижча вартість оренди житла і наявність роботи в менших населених пунктах.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на pap.pl.

В польському уряді визнають, що їхні села дещо знелюднюються, тому там не вистачає робочої сили. Потенціал вакансій збираються використати, щоб вмовити українців погодитися на переїзд у провінції, де їм може бути легше працевлаштуватися. Наприклад, якщо говорити про жінок, це може бути сфера соціальних послуг.

Крім того, представниця уряду Агнєшка Сцигай зазначила, що в середньому в гміні з населенням 15–20 тис осіб є приблизно 30–40 покинутих осель, які можна було б адаптувати до потреб біженців з України. Своєю чергою, громадяни України орендували б на кілька років будинки від приватних осіб.

В уряді Польщі сподіваються, що місцева влада може взяти зобов'язання допомогти сім’ям з України в заселенні.

Нагадаємо, у Польщі скасують безкоштовний проїзд залізницею для українців.