Рятувальники наполегливо рекомендують українцям утримуватися від відпочинку біля водойм у тих регіонах, де проходили чи проходять бойові дії.

З таким закликом звернувся пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий під час брифінгу на тему: «Безпека на водоймах країни» у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Хорунжий зазначив, що місцевими органами влади визначено 240 місць масового відпочинку населення на водних об'єктах, з яких 194 мають пляж. У всіх інших місцях категорично не рекомендується відпочинок на воді.

«Не розпочали купальний сезон ті області, які перебували під окупацією і зараз деокуповані та ті, де проходили чи проходять бойові дії. Це стосується Київщини, Києва, Донеччини, Чернігівщини, Сумщини, Миколаївщини, Одещини, де не відкривалися пляжі. Це ті області, де ми наполегливо не рекомендуємо громадянам виходити на відпочинок біля водойм», - наголосив він.

Рятувальник нагадав, що після воєнних дій вибухонебезпечні предмети залишилися не тільки на суходолі, а й у водоймах та акваторіях.

«Зараз працюють наші піротехніки, які розміновують не лише суходіл, але й акваторії. У нас вже очищено близько 33 га акваторій, найбільша кількість – у Київській області, також на Сумщині, Миколаївщині, Запоріжжі. Це там, де зараз найчастіше працюють наші піротехніки з очищення акваторій. Вилучено й знешкоджено 664 вибухонебезпечних предмети. Залучалися до цієї роботи 75 разів», - повідомив представник ДСНС.

За його словами, у тих областях, де все ж відкрито купальний сезон, люди мають знати єдине правило – купатися можна лише у дозволених місцевою владою місцях.

«У тих областях, де відкрили купальний сезон, люди мають знати одне правило – купатися можна саме у місцях, визначених військовими адміністраціями, місцевими органами влади. Саме ці місця обладнані рятувальними постами та очищені від вибухонебезпечних предметів, зокрема й дно», - зазначив представник ДСНС.