За програмою доступної іпотеки єОселя вже видано 784 кредити за пільговою ставкою 3% на загальну суму понад 1 млрд грн. Про це повідомила Перший віце-премʼєр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Держава запропонувала доступний іпотечний кредит під 3% для військових, правоохоронців, педагогів, медиків та науковців, які виявили бажання придбати нове житло. Ми стежимо за динамікою програми і бачимо, що загальний попит на єОселю продовжує зростати – видано перший мільярд гривень кредитних коштів позичальникам, серед яких найбільше наших захисників та захисниць – військовослужбовців ЗСУ», - прокоментувала Юлія Свириденко.

Програма діє майже по всій території України, виключення складають тимчасово окуповані території та зони ведення бойових дій. Так, наразі найбільш активно програмою скористалися у Київській області – 183 квартири, Києві – 87 квартир, Волинській – 82 квартири, Рівненській – 59 квартир та Чернігівській областях – 54 квартири.

Загалом з початку запуску послуги в додатку Дія понад 11 тисяч громадян подали заявки до банків-учасників. Ще майже 25 тисяч подано до 21 грудня 2022 року через портал. На сьогодні є понад 10 тисяч попередніх позитивних рішень банків-партнерів. Останніх наразі пʼять: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус банк.

Наразі вже придбали нове житло військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці – 653 квартири, 69 квартир придбали медики, 52 квартири – педагоги і 10 квартир – науковці. Разом з тим, Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло працюють над тим, щоб розширити категорії громадян, які зможуть скористатися програмою на загальних умовах вже у 2023 році.

«Високий інтерес громадян до програми, які готові взяти кредит на житло, незважаючи на війну, спонукає усіх стейкхолдерів єОселі працювати у напрямку пошуку додаткових фінансових ресурсів. При цьому наявні кошти програми вже повністю розподілені між банками-учасниками. Відтак, у лютому іпотечні кредити по єОселі отримуватимуть клієнти, які вже мають фінальні кредитні рішення банків та надали повний пакет документів для оформлення кредиту», - зазначила Юлія Свириденко.