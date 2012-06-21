Український плавець Максим Крипак завоював четверту золоту медаль Паралімпіади в Токіо. І знову зі світовим рекордом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"Світовий рекорд у запливі на 100 м на спині серед чоловіків в категорії S10 побитий. "Золото" у Максима Крипака з України", - йдеться в повідомленні.

Друге місце в запливі посів Стефано Раймонд з Італії, третє - Флоран Маре з Франції.

В активі української команди вже 20 золотих медалей, що дозволило їй повернутися до топ-5 медального заліку.

Нагадаємо, сьогодні вранці українські паралімпійці Владислав Загребельний і Марія Помазан завоювали золоті медалі.