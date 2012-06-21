Український стрибун у довжину Роман Павлик завоював "бронзу" на Паралімпіаді в Токіо. В останній спробі він стрибнув на 5,63 метра.

Перше місце виборов представник олімпійського комітету Росії Євген Турсунов з найкращим результатом 5,75 метра. Друге - легкоатлет з Нової Зеландії Ульям Стедман (5,64 метра).

У фіналі зі стрибків у довжину брав участь ще один українець - Олександр Литвиненко. Він завершив виступ з результатом 5,45 метра, зайнявши сьоме місце.

Нагадавши, Україна входить до п'ятірки лідерів на Паралімпійських іграх у Токіо з 12 золотими медалями.