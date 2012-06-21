Протягом останнього десятиліття виробництво картоплі в нашій країні зменшилося з 24 тисяч тонн до 20,8 тисячі тонн. За валовим виробництвом країна посідає четверте місце у світі. Про це заявив міністр агрополітики та продовольства Роман Лещенко на пресконференції «Перспективи розвитку картоплярства в Україні та державна підтримка» в межах ІІ Всеукраїнського дня картоплі «Картопляний блокчейн 2021» на Херсонщині.

«Наша держава має взяти чітке лідерство в питанні виробництва картоплі. Четверте місце у світі — це не наш максимум, бо ми знаємо, що можемо більше. І те, що сусіди через різні механізми з імпорту намагаються завоювати наш ринок, тільки посилює розуміння, що нам треба рухатися швидше. Робоча група Мінагрополітики, в яку входять представники нашого відомства, Мінекономіки, Держпродспоживслужби, НААН, Української асоціації виробників картоплі та Української плодоовочевої асоціації, вже розробила проєкт постанови уряду «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробників картоплі». Документ перебуває вже в Мін’юсті і проходить правову експертизу. Після цього його буде спрямовано на розгляд уряду», — цитує Романа Лещенка офіційний сайт міністерства.

За його словами, передбачено держпідтримку сільськогосподарських товаровиробників та безповоротну компенсацію до 50% вартості (без урахування ПДВ) нового будівництва холодильників для зберігання власно вирощеної картоплі (картоплесховищ), цехів для її первинної переробки, побудованих і введених в експлуатацію.

Проєкт створить умови для розвитку галузі картоплярства, забезпечить українців високоякісною картоплею та продуктами її переробки. Програма допоможе стабілізувати ціну на картоплю впродовж року.

Успішна реалізація запланованого передбачає приклади ефективного господарювання, формування доданої вартості та розвитку сучасної інфраструктури. А все це, на думку Романа Лещенка, має сприяти амбітній меті — стати лідерами з імпортозаміщення картоплі.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»