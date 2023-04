Міжнародний інститут стратегічних досліджень (The International Institute for Strategic Studies – IISS) опублікував аналітичний огляд, присвячений кібервійні рф проти України та українському кіберзахисту. В роботі «Russia's War in Ukraine: Examining the Success of Ukrainian Cyber Defences» відзначають успіхи нашої країни у протидії російській кіберагресії, аналізують причини та розмірковують, які уроки потрібно засвоїти на майбутнє. Зокрема:

Як Україні вдалося побудувати потужний і багаторівневий кіберзахист від атак добре забезпеченого ресурсами та сильного противника.

У тому числі відзначені заходи щодо посилення кіберзахисту, вжиті Держспецзв’язку та іншими державними органами ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. А також – здатність швидко адаптуватися та реагувати на кіберзагрози; посилення взаємодії державного й приватного секторів і міжнародну співпрацю.

Як росія використовує кібератаки, щоб здобути перевагу у війні, та як кібероперації корелюються з воєнними цілями рф.

Як досвід нашої країни у протистоянні російській кіберагресії можуть використати та вже використовують інші держави світу.

Повний текст огляду – за посиланням https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2023/03/russias-war-in-ukraine-examining-the-success-of-ukrainian-cyber-defences

IISS – авторитетна у світі установа, яка зосереджує увагу на питаннях глобальної безпеки, політичних ризиків і військових конфліктів.