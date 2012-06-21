Гарні новини маємо з арени «Ніппон Будокан» у японській столиці, де українка Анжеліка Терлюга здобула олімпійське «срібло». Відзначимо, це історична нагорода не лише для України, адже змаганнях з карате цього року дебютували в програмі Олімпійських ігор!

Свій шлях до п’єдесталу наша спортсменка розпочала з першого місця в групі, де вона впевнено перемогла представницю Єгипту Радву Сайєд (1:0), внічию завершила зустрічі з Молдір Жанбирбай з Казахстану(4:4) та австрійкою Беттіною Планк (0:0), а в останній сутичці перевершила господарку турніру Міхо Міяхару - 4:0.

Долю півфіналу з представницею Тайваню Вень Цзу-Юнь (4:4) вирішили судді та віддали перевагу українці. Та у фіналі змагань переконливішою все ж була суперниця з Болгарії Івет Горанова (4:1).

Наприкінці першої хвилини сутички мінімальна перевага була за суперницею українки. За 1:16 хвилини рахунок став 4:1 — Горановій зарахували ваза-арі.

Терлюзі вирвати “золото” не вдалося. Горанова здобула ще одно очко і здобула перемогу.

Зазначимо, що це вже 13 нагорода для України на цих Іграх загалом та перша, історична, нагорода для української збірної у карате на Олімпіадах.