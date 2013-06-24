Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації підписала Меморандум про співробітництво щодо співпраці у сфері кібербезпеки з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури Департаменту національної безпеки Сполучених Штатів Америки (CISA).

Налагодження більш глибокої співпраці з американськими партнерами є ще одним важливим кроком для інтеграції українських кіберзахисників у світове фахове кіберсередовище. США разом з Україною є країнами, на які здійснюється найбільша кількість кібератак. Тому обмін досвідом та об’єднання зусиль у протистоянні кіберагресії дасть можливість обом державам значно ефективніше захищати власні інформаційні ресурси.

«Цей меморандум символізує тривале партнерство та узгодженість у захисті наших спільних цінностей шляхом посиленого обміну інформацією в режимі реального часу між відомствами та критично важливими секторами та відданої співпраці для розвитку стійкого партнерства», – наголосив після підписання заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.

Директор CISA Джен Істерлі, своєю чергою, підкреслила, що підписаний документ поглибить співпрацю CISA в галузі кібербезпеки з українськими партнерами. «Я вітаю героїчні зусилля України, спрямовані на захист своєї нації від безпрецедентної російської кіберагресії, і неймовірно зворушена стійкістю та хоробрістю українського народу протягом цієї неспровокованої війни. Кіберзагрози перетинають кордони та океани, тому ми з нетерпінням чекаємо розвитку наших стосунків із ДССЗЗІ для обміну інформацією та спільного створення глобальної системи стійкості проти кіберзагроз».

Ключовими напрямками співпраці кібербезпекових органів будуть: