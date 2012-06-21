Україно-швейцарсько-французький фільм "Ольга" Елі Ґраппа отримав приз за найкращий сценарій у конкурсній програмі "Тиждень критики" Каннського міжнародного кінофестивалю.

Юна гімнастка розривається між виснажливими тренуваннями у Швейцарії та хвилюванням за матір-журналістку, що висвітлює події Євромайдану, за сюжетом.

"Показати пристрасть тинейджерки, її силу й раптовий конфлікт між особистим і колективним", - розповідає Елі Ґрапп про завдання, які ставив перед собою під час роботи над "Ольгою". – "Дослідити потенційний зв'язок між географічними й особистими кордонами. Зробити фільм про вигнання, із героїнею, яка розривається між кількома варіантами власної належності та стикається з геополітикою. Як вона примирить особисті бажання з плином історії? Вважаю, що й сьогодні це універсальне питання".

Головну роль у фільмі виконала гімнастка з Луганська Анастасія Будяшкіна. Є вихованкою київського Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

"Ольга" вийде в український прокат у лютому 2022 року.