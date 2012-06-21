Українська борчиня 32-річна Алла Черкасова стала бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо із греко-римської боротьби.
У сутичці за "бронзу" в категорії до 68 кг українка перемогла представницю Японії Сару Досе.
Уже в першому раунді Черкасова поклала на лопатки суперницю та здобула дострокову перемогу.
У півфіналі українська борчиня програла головній фаворитці - американці Тамірі Менсі-Сток.
Олімпіада в Японії триватиме з 23 липня до 8 серпня.
Україну в Токіо представлять 157 спортсменів - це найменша кількість учасників від України на літніх Іграх за час незалежності. На Олімпійських іграх розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
В активі збірної України одна срібна й п'ять бронзових нагород.